As buscas para encontrar um homem que desapareceu no sábado, enquanto pescava ao largo de Viana do Castelo, foram retomadas hoje em terra e no mar, até às 12 milhas, entre Castelo de Neiva e Caminha, indicou a capitania.

Contactado pela agência Lusa, o comandante da capitania de Viana do Castelo, Sameiro Matias, adiantou que em terra, nas praias do concelho de Viana do Castelo, estão envolvidos nas buscas cerca de 70 operacionais.

No mar, as buscas pelo homem de 64 anos, que desapareceu no sábado quando pescava numa embarcação de recreio, está a ser feita com o auxílio da corveta "João Roby", do Salva Vidas "Atento" e de lanchas da Polícia Marítima (PM) de Viana do Castelo e Caminha, na sua área de jurisdição.

"Hoje temos no mar muitas embarcações de pesca e de recreio que podem dar uma ajuda importante nas operações de busca", destacou Sameiro Matias.

O homem, que desapareceu no sábado a três milhas a oeste de Viana do Castelo, "terá caído à água".

O alerta para o desaparecimento do sexagenário foi dado pela mulher, cerca das 16:10, após ter tentado contactar o marido para o telemóvel, mas sem sucesso.

Nesse dia, viria a ser encontrado o barco de recreio onde o homem estaria a fazer pesca desportiva e, no seu interior, as autoridades encontraram os telemóveis e outros pertencentes.