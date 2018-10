O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje que a reposição do fornecimento de eletricidade em Soure, um dos concelhos mais afetados pela tempestade Leslie, "é dramaticamente urgente".

"Aqui, o problema, fundamentalmente, é o fornecimento de eletricidade. O que é dramaticamente urgente, para a vida das pessoas, é a normalização do fornecimento da eletricidade", disse o Presidente da República, após uma breve conversa com o presidente da Câmara de Soure, Mário Jorge Nunes, que lhe foi relatando os problemas vividos naquele concelho do distrito de Coimbra afetado pelo mau tempo da noite de sábado.

Marcelo Rebelo de Sousa notou ainda que a autarquia tem "uma fundada esperança de, por uma via ou por outra, começar essa normalização".

O chefe de Estado salientou que a ausência de luz na grande maioria do concelho "impede o funcionamento de tudo", desde o comércio a serviços públicos ou instituições de solidariedade social, passando pela vida quotidiana das famílias.

A breve visita contou ainda com a passagem pelo terminal de Alfarelos, onde, segundo a autarquia, se registaram grandes danos.

Depois da passagem por Soure, Marcelo Rebelo de Sousa seguiu para o distrito de Viseu, onde visita concelhos afetados pelos incêndios de 15 de outubro de 2017.

Durante a visita, quando questionado pelos jornalistas sobre a remodelação do Governo, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que um Presidente da República não deve comentar uma remodelação, "nem antes, nem durante, nem depois".

Para Marcelo Rebelo de Sousa, "uma boa remodelação é, por definição, secreta", sendo que não deve ser comentada pelo chefe de Estado, seja no seu conteúdo, no momento escolhido ou nos efeitos ou consequências dessa remodelação.

Soure continua sem luz, apesar das garantia de reposição

A grande maioria do concelho de Soure, no distrito de Coimbra, incluindo a vila, continua sem luz devido à tempestade Leslie, apesar da garantia dada pelo Governo de reposição da eletricidade durante a noite.

Com exceção da Granja do Ulmeiro, que está a ser alimentada pelo concelho de Montemor-o-Velho, todo o concelho "continua às escuras", afirmou hoje à agência Lusa o presidente da Câmara de Soure, Mário Jorge Nunes.

O ministro da Administração Interna, Eduarda Cabrita, garantiu no domingo que a vila de Soure, um dos concelhos mais afetados pela passagem do furação Leslie, que atingiu a região Centro, terá energia elétrica ainda nessa noite.

O município do distrito de Coimbra está sem luz depois da tempestade Leslie ter provocado muitos estragos na rede durante a noite de sábado.

"Estamos na mesma. Não há evolução, a não ser as tentativas da EDP para repor o sistema", acrescentou o autarca, referindo que a empresa de energia alterou a sua estratégia de alimentação à vila de Soure, optando por ir buscar energia ao concelho vizinho de Condeixa-a-Nova.

Mário Jorge Nunes conta ainda hoje que cheguem a Soure cerca de 40 geradores, para poderem dar energia a postes de transformação da EDP e, por conseguinte, repor a luz em vários dos aglomerados populacionais do concelho.

De momento, o centro de saúde de Soure, os Bombeiros e a Câmara Municipal também estão a funcionar com recurso a gerador, assim como as captações de água, o que permitiu que, neste momento, mais de 50% do município já tenha visto o abastecimento de água reposto.