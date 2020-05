Questionado esta quinta-feira sobre os focos de Covid-19 na região de Lisboa e Vale do Tejo, Marcelo Rebelo de Sousa admite que poderá haver um "ajustamento permanente" nas medidas de desconfinamento no âmbito da pandemia de Covid-19.

O que se passa hoje na região de Lisboa e Vale do Tejo deve ser ponderado e vai ser ponderado nas decisões do Governo nos próximos dias , nomeadamente do 1 de junho e depois", avança o Presidente da República.

O Presidente da República descarta a situação de "descontrolo" do surto na região, onde tem crescido o número de infetados, mas reforça a preocupação na prevenção.

Para Marcelo Rebelo de Sousa, na reunião desta quinta-feira “reconheceu-se o que há uma especial atenção e preocupação quanto à região de Lisboa e Vale do Tejo”, onde o indicador do risco de transmissibilidade – o R – “é ligeiramente superior”, de 1,01, acima da média nacional, inferior a 1.

Além dos motivos de preocupação em Lisboa, a que se referiu pelo menos por três vezes, Marcelo Rebelo de Sousa destacou “aspetos positivos”, com o R abaixo de 1 nas duas regiões autónomas, Alentejo, Algarve, Norte e Centro.

A fotografia nacional é uma fotografia favorável", garante Marcelo Rebelo de Sousa.

Outro “aspeto positivo” foi a evolução do número de internados nos hospitais, nomeadamente em cuidados intensivos, que “continua com tendência decrescente” e com “menor pressão” sobre essas estruturas.

O Presidente da República afirmou ainda que, "em termos globais", a primeira fase do desconfinamento "não perturbou o R e na generalidade do país o resultado é de evolução favorável".

Para dia 8 de junho está prevista uma nova reunião com especialistas, para se "poder olhar com distanciamento" os "efeitos da segunda fase de desconfinamento, de 18 [dia de maio] em diante" e antes da terceira fase, que se inicia em 1 de junho "e cujos efeitos ainda não serão visíveis dia 8”, explicou o Presidente.

Especialistas, políticos e parceiros sociais reúnem-se esta quinta-feira, pela sétima vez, no Infarmed, para analisar a situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal, na véspera de o Conselho de Ministros decidir em relação à terceira fase de desconfinamento.

A sessão de apresentação sobre a “situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal" é uma iniciativa do primeiro-ministro, António Costa, a que se junta o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, bem como líderes dos partidos políticos com assento parlamentar, confederações patronais e estruturas sindicais e ainda os conselheiros de Estado - estes últimos por videoconferência - para ouvir os especialistas.