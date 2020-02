O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta sexta-feira o decreto-lei do Governo que estabelece o número de efetivos das Forças Armadas para este ano, pedindo “maior atenção” aos prazos, informa uma nota da Presidência.

O Presidente da República promulgou hoje o diploma do Governo que fixa os efetivos das Forças Armadas, em todas as situações, para o ano de 2020”, lê-se na nota publicada no ‘site’ da Presidência.