O arco-íris da 20.ª marcha do Orgulho LGBTI+ de Lisboa desceu do Príncipe real até à Baixa levado nas mãos de milhares de pessoas, com tanto de festa como de protesto contra a discriminação dos dias que não são de marcha.

O percurso, a espaços claustrofóbico ao cruzar as artérias mais estreitas da descida para o Chiado, foi acompanhado por autocarros de dois andares com música, a parte mais exuberante de um desfile descontraído mas marcado por palavras de ordem reclamando igualdade, aceitação e liberdade para as comunidades representadas.

O histórico ativista António Serzedelo disse à agência Lusa que "todas as lutas pela igualdade são inacabadas, estando a falar de direitos humanos", assinalando que, "na periferia, a discriminação é muito maior que na Lapa, no Chiado ou no Príncipe Real".