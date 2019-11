Um emigrante português morreu na manhã desta sexta-feira num acidente de trabalho na região de Sägenbachstrasse, na Suíça, informou a polícia local. O homem tinha 57 anos e era natural do Marco de Canaveses, segundo o jornal A Verdade.

A vítima estava a operar um veículo basculante numa colina onde despejava material de construção. O veículo terá perdido a tração, o que motivou uma queda de vários metros para uma vala. O acidente aconteceu por volta das 8:40.

O homem acabou por ficar preso dentro do veículo, acabando por morrer antes da chegada das equipas de salvamento.