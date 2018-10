Um homem ficou ferido com gravidade, esta terça-feira, na sequência de uma explosão numa pedreira em Marco de Canaveses. Sofreu várias queimaduras em várias partes do corpo, segundo disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.

A vítima estaria a manusear pólvora, numa pedreira na zona de Alpendurada, quando ocorreu a explosão, cerca das 10:15, pelas informações reportadas.

O trabalhador sofreu queimaduras na face, membros superiores, tórax e vias respiratórias e foi assistido no local pelos Bombeiros do Marco de Canaveses e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa.

Depois de estabilizada, a vítima foi transportada de helicóptero para a unidade de queimados do Hospital de Coimbra.