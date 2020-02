Começou esta segunda-feira a ser julgado o homem acusado de atropelar mortalmente um adepto italiano do Sporting.

Ao julgamento faltaram dois dos 22 suspeitos, uma vez que também são arguidos no julgamento do ataque à Academia do Sporting em Alcochete.

Marco Ficini morreu junto ao Estádio da Luz após confrontos relacionados com um Sporting-Benfica, em abril de 2017.

Um ano depois, o Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decidiu levar a julgamento Luís Pina, principal suspeito, pelo homicídio de Marco Ficini e por outros quatro homicídios na forma tentada.

Os restantes arguidos serão julgados pelos crimes de participação em rixa, de dano com violência e de omissão de auxílio.