Na noite de Natal, a TVI emitiu no espaço de investigação jornalística "Alexandra Borges" a reportagem com a história de Margarida Fontes, a menina açoriana de sete anos a quem foi diagnosticada uma doença grave e que vive presa a uma garrafa de oxigénio que pesa mais do que ela.

O problema de Margarida pode ser resolvido com uma cirurgia nos Estados Unidos, que a família não pode pagar. Perante a força da pequena lutadora, foram muitos os que se mobilizaram nas redes sociais - onde Margarida vai publicando videos e se tornou uma autência influenciadora - para ajudar a família a levá-la aos Estados Unidos. Só no Facebook da TVI24, a história de Margarida teve mais de 3,4 mil partilhas.

O Programa Alexandra Borges "foi inundado" de mensagens e telefonemas de espectadores.

Não conseguimos responder a cada mensagem, individualmente. Para quem desejar, aqui fica o NIB da mãe da Margarida. Obrigada por terem visto a reportagem!"

Entretanto, foi criado um grupo no Facebook, com o objetivo de angariar fundos para tratar Margarida em Boston, e que conta já com quase 8000 pessoas.

E nem as celebridades ficaram indiferentes: Rita Pereira partilhou no Instagram uma imagem da reportagem com uma frase sobre Margarida. "Fizeste-me chorar por seres tão inspiradora. Ganhei o dia com esta reportagem. Quero saber mais sobre ti".