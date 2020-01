A família de Margarida Fontes já conseguiu angariar cerca de 85 mil euros. A história da criança foi dada a conhecer no espaço de investigação da jornalista Alexandra Borges, da TVI.

Desde então, e com a criação do grupo "Queremos levar a Margarida a Boston", que conta com 92 mil membros, a menina está mais próxima de chegar a uma segunda opinião médica. Margarida tem uma doença respiratória grave.

A viagem já está paga, depois de a Ambatlântico se ter disponibilizado para pagar os custos integrais, mas as pessoas continuam a depositar dinheiro na conta.

A criança não ficou indiferente a esta onda solidária, e deixou uma mensagem a todos os que a ajudaram.

Muito obrigada, são uns carinhosos dos vossos corações", afirmou a menina num vídeo publicado no Facebook.

A menina continua a mostrar-se bem disposta, sem nunca esquecer os unicórnios.