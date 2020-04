O Tribunal de Almada começa esta segunda-feira a julgar o homem que foi buscar a ex-namorada a Barcelona e a trancou numa garagem em Paio Pires, concelho do Seixal, respondendo pelos crimes de violência doméstica e de sequestro.

O início do julgamento está marcado para as 09:30 e está previsto que seja presencial.

A acusação do Ministério Público (MP), a que a agência Lusa teve acesso, relata inúmeros episódios de agressões físicas, de ameaças de morte e de ofensas verbais, entre maio de 2017 e 21 de agosto de 2019, dia em que a jovem conseguiu escapar da garagem para onde foi levada pelo arguido, depois deste a ir buscar a Barcelona, cidade para a qual a jovem tinha ido um mês antes devido “às agressões, ameaças e humilhações que vinha sofrendo”.

A acusação diz que o arguido, de 31 anos e em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional do Montijo, e a vítima iniciaram uma “relação amorosa” depois de se conhecerem em fevereiro de 2017.

O MP conta que “as primeiras agressões físicas” (bofetadas e empurrões) aconteceram em maio/junho de 2017, acrescentando que, em meados de junho, o arguido entrou na residência da jovem, sem o seu conhecimento: “quando a ofendida chegou, desferiu-lhe pancadas e apertou-lhe o pescoço, perguntando por onde andara e disse-lhe: ‘dou cabo de ti, eu mato-te’”.

No dia seguinte, o arguido “pediu desculpa” à vítima por mensagem de telemóvel, mostrando-se arrependido. Contudo, segundo o MP, partir daí, “o seu comportamento violento ainda mais se agravou”.

“Agredindo-a física e verbalmente, desferindo-lhe murros e pontapés por todo o corpo, puxando-lhe o cabelo, arrastando-a pelo chão agarrada pelo cabelo, batendo-lhe com a cabeça contra as paredes e contra o veículo, fosse em casa, fosse na via pública, provocando-lhe hematomas e dirigindo-lhe as seguintes expressões: ‘(…) não vales nada, vou-te matar, acabo com a tua vida, não tenho problemas nenhuns em bater-te como bato em homens, não és minha, não és de mais ninguém’, e dizia-lhe que se ela denunciasse tais factos iria dar cabo da sua vida e que jamais aceitaria o 'terminus' da relação”, sustenta a acusação.