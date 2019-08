Uma jovem portuguesa está desaparecida em Barcelona desde segunda-feira. De acordo com a polícia de Barcelona, Margarida, de 24 anos, desapareceu, cerca das 18:00 de segunda-feira, em Sant Pere de Ribes.

Nas redes sociais, os apelos dos amigos repetem-se. Sabem apenas que Margarida desapareceu e que há mais de 24 horas que não dá notícias.

Em declarações à Rádio Catalunha, a presidente da Junta de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido Tinta explicou que as autoridades não descartam que se trate de um caso de violência doméstica. Os indícios recolhidos pela polícia levaram as autoridades a alargar as buscas a outros municípios para além do município e da comarca de Garraf.

A TVI contactou a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e aguarda uma resposta.