A deputada do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, analisou esta quarta-feira, no Jornal da Uma da TVI, a acusação do Ministério Público no âmbito do caso BES, conhecida na terça-feira.

O ex-presidente do Banco Espírito Santo, Ricardo Salgado, foi acusado de 65 crimes, incluindo corrupção ativa no setor privado, burla qualificada, branqueamento de capitais e fraude fiscal, no processo BES/GES.

Mariana Mortágua considera que a acusação a Ricardo Salgado vai ao encontro das conclusões da comissão de inquérito, mas que "o mais importante é que esta acusação exista", uma vez que os crimes económicos "são muito difíceis de investigar"

A acusação a Ricardo Salgado é importantíssima para credibilizar a Justiça", considerou a deputada.

Mariana Mortágua defende que há muito tempo que se identificaram problemas na ESI, e que o que Ricardo Salgado fez, "foi montar um esquema que lhe permitiu financiar o próprio grupo e manter a sua própria fortuna".

A deputada explicou que este financiamento foi feito através dos clientes, mas também através de intragrupo do GES e da Portugal Telecom. Para além disso, houve ainda outra forma de financiamento do grupo: "maquilhando as contas".

Inventaram-se uns ativos e esconderam-se umas dívidas" explicou Mariana Mortágua.

Para a deputada, "tudo isto permitiu que Ricardo Salgado construísse o império que tinha, baseado em fraude e dívida".

Mariana Mortágua alerta que, se forem analisadas "as pontas soltas", poderão ser encontradas também ligações ao governo de Angola e ao regime da Venezuela, bem como aos casos de Vale do Lobo e Rodrigo Battaglia, no âmbito da Operação Marquês.

O caso do BES não é uma agulha no palheiro. O caso do BES mostra-nos como a economia portuguesa está", considerou.

Segundo a acusação, a que a TVI teve acesso, Ricardo Salgado foi acusado de um crime de associação criminosa, em coautoria com outros 11 arguidos, incluindo os antigos administradores do BES Amílcar Pires e Isabel Almeida.

A deputada recusa comentar a manutenção da associação criminosa na acusação, mas admite, na sua opinião pessoal, que "há muito tempo que havia grupos económicos em Portugal que se comportavam como uma máfia"