A Polícia Judiciária Militar está a investigar possíveis ligações da extrema-direita às Forças Armadas.

De acordo com o Diário de Notícias, em causa está um militar da marinha, suspeito de publicar documentos classificados num blogue ligado à extrema-direita.

Os conteúdos foram publicados na página "Movimento Armilar Lusitano", cujos seguidores foram referenciados no desfile recente, em que um grupo de pessoas apareceu com máscaras semelhantes às do Ku Klux Klan.

O militar identificado pela PJ Militar, que já abriu um inquérito, corre o risco de ser expulso das Forças Armadas caso fique provada a violação de segredo, de lealdade e de isenção política.