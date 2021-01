A Fenprof defende o encerramento das escolas enquanto durar o confinamento geral, ao contrário do que decidiu o Governo na semana passada e manteve ontem.

Face à "gravíssima situação epidemiológica", à "opinião consensual dos especialistas" e "à inépcia do Governo" em dar as condições indispensáveis ao ensino presencial em segurança, Mário Nogueira defendeu, esta terça-feira, em conferência de imprensa:

A Fenprof continua convicta que "nada substitui o ensino presencial", mas, dado que o Governo não garantiu as condições para este, defende agora o encerramento das escolas.

Essas condições seriam a realização periódica de testes, os testes sempre que há situações de infeção, a inclusão dos professores nos grupos prioritários de vacinação e o reforço das medidas de segurança sanitária nas escolas.

“A única referência do primeiro-ministro, ontem, às escolas teve a ver com o reforço do policiamento no exterior”.