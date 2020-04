Os portugueses acreditam que a pandemia de Covid-19 é uma ameaça real que o mundo está a enfrentar e 33% receia ser contaminado.

Uma sondagem divulgada esta segunda-feira pela Marktest revela que 19% dos inquiridos conhece alguém infetado pelo novo coronavírus.

Apenas 1% dos portugueses desvaloriza o impacto da pandemia de Covid-19 no mundo.

A Marktest revela ainda que os maiores medos dos portugueses têm a ver com o risco de contaminação e a falência do sistema nacional de saude e do estado.

Em Portugal, já há quase 17 mil casos confirmados de Covid-19 e já morreram 535 pessoas.