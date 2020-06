Um homem de 48 anos foi detido na estação de metro do Marquês de Pombal, em Lisboa, no domingo, por ser suspeito da prática do crime de introdução em local vedado ao público, anunciou a PSP.

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, o homem é ainda suspeito de ter grafitado uma composição que se encontrava estacionada no respetivo resguardo, tendo-lhe sido aprendidas várias latas de spray e outro material utilizado na pintura do comboio.

Em comunicado, o Cometlis refere também que o detido se encontrava acompanhado de três pessoas que se colocaram em fuga, através dos túneis do Metropolitano de Lisboa, estando a PSP a desenvolver diligências para a sua identificação.

As autoridades policiais indicam que o homem foi libertado e notificado para comparência, na Instância Local Criminal de Lisboa - Secção de Pequena Criminalidade, para julgamento em processo sumário, depois de cumpridas as formalidades processuais.