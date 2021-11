Os 37 migrantes resgatados a sul do Algarve vão ser entrevistados pelo SEF durante esta sexta-feira.

A TVI24 sabe que estes migrantes continuam no cais comercial, onde passaram a noite em tendas climatizadas. Pelo menos quatro dos migrantes serão menores.

Os cidadãos já tomaram o pequeno almoço e vão ser entrevistados por inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) ao longo do dia, para perceber quais as intenções dos cidadãos: se regressar a Marrocos, se permanecer em Portugal e pedir asilo.

É ainda necessário apurar a identificação dos migrantes, uma vez que alguns deles fazem-se acompanhar da sua identificação, mas nem todos. Também será preciso apurar se algum deles tem um processo de afastamento coercivo do país. Isto é, se é reincidente, já foi detido cá e expulso.

Esta é uma situação que está a merecer um olhar diferente por parte das autoridades uma vez que se trata de um caso de busca e salvamento em águas internacionais e não de entrada irregular em território nacional.



De lembrar que, entre 2019 e 2020, entraram 97 migrantes em território português. Desses, 67 pediram asilo, sendo recusado a 56.