O grupo de 21 migrantes marroquinos que desembarcou na Ilha do Farol na tarde desta terça-feira já fez os testes de despistagem à doença Covid-19, sendo que não há ninguém infetado.

Os migrantes chegaram à praia por volta das 19:45 numa pequena embarcação a motor, que não passou despercebida à população. As autoridades foram alertadas, e a Unidade de Controlo Costeiro da Guarda Nacional Republicana intercetou o grupo. No local do desembarque esteve também a Polícia Marítima.

Após terem sido intercetados, os marroquinos ficaram à guarda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.

Os 21 homens ficam agora a aguardar uma data para serem presentes a tribunal.

Desde dezembro entraram 69 cidadãos de forma ilegal através da costa algarvia.