A ministra da Saúde, Marta Temido, revelou, esta sexta-feira, estar a trabalhar com várias entidades para definir critérios de distribuição de testes rápidos de diagnóstico de infeção pelo novo coronavírus, admitindo que assumem “particular relevância” com o retomar de cuidados não-covid.

No ministério da Saúde temos estado, em colaboração com as Administrações Regionais de Saúde, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde e o Infarmed, a trabalhar nestas matérias e nos critérios para distribuição de testes rápidos [diagnóstico em cerca de 50 minutos], que no contexto de retoma de atividade assistencial não covid e da sua intensificação, são particularmente relevantes”, afirmou Marta Temido.

Na conferência de imprensa diária sobre a situação epidemiológica no país, a ministra observou que esses “testes mais rápidos” tem estado a ser disponibilizados “em função das necessidades dos hospitais” e, numa primeira fase, chegaram aos hospitais do Norte.

Marta Temido esclareceu que os testes rápidos foram distribuídos em locais que não tinham outro tipo de diagnóstico, como a Unidade de Saúde Local do Nordeste, mas também no Porto, no Hospital de São João e no Instituto Português de Oncologia (IPO).

Nestes dois casos, explicou, a realização de testes rápidos deveu-se ao facto de “a premência de obter um resultado” ser “relevante para celeridade da atividade”.

Ministra assegura “reserva estratégica” para continuar combate à pandemia

A ministra assegurou a continuidade das medidas para controlar a transmissão do vírus e para reduzir a mortalidade e os casos graves de infeção pela covid-19, mantendo a “reserva estratégica” de meios.

“Continuamos a ter, em constante preparação, a nossa reserva estratégica, não só de equipamentos de proteção individual, mas também de infraestruturas, de recursos humanos, de meios adequados a responder adequadamente a um eventual crescimento do surto epidémico”, afirmou Marta Temido, na conferência de imprensa diária de atualização de informação sobre a pandemia da covid-19.

Relativamente ao crescimento da pandemia em Portugal, “neste momento, parece continuar a ter números que ainda estão acima daqueles que desejaríamos, mas que estão muito mais controlados do que estavam, por exemplo, há 15 dias”, indicou a ministra da Saúde.

Há máscaras à venda e ministra espera "abastecimento constante"

Marta Temido assegurou que há máscaras para proteção à covid-19 disponíveis no mercado, manifestando tranquilidade quanto à disponibilidade necessária após o seu uso passar a ser obrigatório nos transportes públicos a partir de segunda-feira.

A nossa expetativa é conseguirmos garantir o abastecimento constante de equipamentos de proteção individual”, disse Marta Temido na conferência de imprensa diária sobre a pandemia.

De acordo com a ministra, “algumas grandes superfícies têm já máscaras comunitárias disponíveis” e algumas farmácias “têm, na porta, indicação de terem máscaras e gel”.

Relativamente à disponibilidade no mercado, de equipamentos de proteção [para a comunidade], temos feito todos os esforços, quer através da importação, quer da produção nacional”, observou.

Risco de transmissibilidade do vírus foi de 0,92% nos últimos cinco dias

O risco de transmissibilidade (Rt) da Covid-19 foi de 0,92% nos últimos cinco dias, com uma variação muito ligeira entre regiões, segundo dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), avançou a ministra da Saúde.

“Nos últimos cinco dias, da análise realizada entre 23 e 27 de abril, o número médio de casos secundários resultantes de um caso infetado, medido em função do tempo, o conhecido Rt, foi de 0,92%, com uma variação muito ligeira entre regiões”, afirmou Marta Temido, na conferência de imprensa diária de atualização de informação sobre a pandemia da covid-19.

Exatamente com a taxa de contágio de 0,92% estão as região Norte e Lisboa e Vale do Tejo, adiantou a ministra da Saúde, referindo que “um pouco abaixo” desse valor está a região Centro.

Portugal regista hoje 1.007 mortos, mais 18 do que na quinta-feira, e 25.351 infetados (mais 306), indica o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.