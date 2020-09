A ministra da Saúde, Marta Temido admitiu esta quarta-feira que existem dificuldades em manter uma menor concentração de pessoas e no reforço da higienização dos espaços.

Sublinho que temos dificuldades adicionais no sentido de adaptação dos nosso circuitos, da menor concentração de pessoas e no reforço da higienização dos espaços, mas estamos cá para servir a população e esperamos melhorar a resposta", disse Marta Temido na habitual conferência de imprensa da DGS.

No dia em que o novo coronavírus atinge uma taxa de letalidade de 2,6%, a ministra afirma que a maioria dos casos de infeção ativos (97,3%) estão a recuperar em casa, existindo apenas 2,3% de todos os infetados em enfermaria.

A taxa de incidência a 7 dias verifica-se nos 49,4 casos por 100 mil habitantes e a 14 dias é possível denotar uma taxa de 96,4 novos contágios por 100 mil habitantes. De acordo com o último relatório do INSA, explica Temido, a "análise do posicionamento do nosso país na situação epidemiológica da Europa, regista uma taxa de notificação acumulada de entre 60 a 120 novos casos por 100 mil habitantes".

A ministra indica ainda que o valor médio do RT de 21 a 25 de setembro foi de 1.07, sendo que o valor mais alto foi registado no Algarve (1.16) e o mais baixo no Alentejo (0.9).

Marta Temido refere que existe uma clara tendência de recuperação na assistência a doentes não covid. A evolução da atividade assistencial - cuja atividade não urgente foi suspensa em março - tem tido um reagendamento e os números "mostram o esforço de recuperação dos profissionais de saúde".

Comparando a diferença nas consultas assistenciais em agosto, Temido refere que foram registadas menos 920 mil consultas do que no período homólogo, uma descida percentual de 4,4%. Em maio, essa diferença era de 10,3%.

A mesma tendência foi verificada nas intervenções cirúrgicas, com menos 100 mil no mês de agosto.

Brigada dos lares avança com menos profissionais

A ministra da Saúde confirmou que o número de profissionais que vão integrar a brigada de intervenção nos lares irá ser menor do que o previsto, "face às dificuldades reportadas".

As equipas vão começar a trabalhar no início de outubro e vão contar com 60 enfermeiros e 200 ajudantes de ação direta. Para além disto, todos os distritos vão contar com o apoio - não presencial - e a intervenção preventiva de médicos e de técnicos superiores de saúde, nomeadamente psicólogos.

O Governo diz ainda que está a trabalhar para "chegar ao nível previsto" para estas equipas.