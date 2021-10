A ministra da Saúde Marta Temido garante que o Governo está disposto a ouvir as reivindicações dos diversos sindicatos do setor.

Questionada sobre a abertura do executivo a ouvir as exigências, Marta Temido referiu que "há reuniões marcadas com várias estruturas sindicais", mas deixa um alerta: "a preocupação de equilíbrio do Ministério da Saúde mantém-se".

A ministra reforçou o interesse em proporcionar "melhores condições aos profissionais", mas que a "sustentabilidade do SNS também é preocupação".

O reforço de 700 milhões de euros dá prioridade à saúde, mas é conseguido através de menor capacidade de investimento noutras áreas", sublinhou a ministra.

Quanto à queixa do Sindicato Independente dos Médicos, que apontou falta de disponibilidade da ministra aos vários pedidos de audiência, Marta Temido garante que "não é assim".