Oito consórcios estão num processo “mais avançado e mais promissor” de investigação de uma vacina contra a Covid-19, disse esta sexta-feira a ministra da Saúde, considerando, contudo, ser ainda precoce avançar com números de doses que Portugal poderá adquirir.

Apesar de a Direção-Geral da Saúde ter uma estimativa, “é ainda precoce estar a avançar com o número de doses que poderemos vir a ter no nosso país, sobre eventuais preços ou, mais importante, ainda sobre datas para a sua disponibilização”, disse Marta Temido na conferência de imprensa diária sobre a Covid-19.

Outras circunstâncias relacionadas com inclusões em planos de vacinação têm de ser também “avaliadas à posteriori”, disse a ministra.

Alguns desses oito consórcios que estão já numa fase avançada da investigação da vacina, algumas das quais já estão na fase três de investigação, envolvem, além da indústria farmacêutica, entidades da academia,

Segundo Marta Temido, é a Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) que está a representar o país e a acompanhar o processo internacional.

O Infarmed tem participado em reuniões que agora estão a ter uma periodicidade semanal com os 27 estados-membros e com a coordenação da Comissão Europeia daquilo que são as várias interações com a indústria farmacêutica no sentido de garantir que todas as linhas em que há investigação e desenvolvimento de vacinas tem também um acompanhamento da nossa parte”, salientou.