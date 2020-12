A ministra da Saúde, Marta Temido, emocionou-se e foi incapaz de conter as lágrimas, enquanto discursava na cerimónia de aniversário do Instituto Ricardo Jorge, esta sexta-feira, em Lisboa.

No discurso de encerramento da cerimónia, Marta Temido disse que uma das lições que se retiram da pandemia é a disponibilidade e a mais valia dos serviços de saúde pública. Foi quando elogiava o empenho dos especialistas do Instituto no combate à pandemia, que a voz se lhe embargou e as lágrimas se soltaram.

Através de estudos, projetos e parcerias, colaboração e investigação de metodologia diversa tem contribuído e muito para a resposta a esta pandemia no nosso país. O Instituto Português Ricardo Jorge está presente, fiável, competente, respeitado, a qualquer hora. Sempre”

Portugal contabilizou hoje 95 óbitos, um novo máximo de mortes relacionadas com a covid-19 em 24 horas e ainda 5.080 novos casos de infeção com o novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 5.373 mortes e 340.287 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 71.266, mais 885 do que na quinta-feira.