Uma empresa portuguesa, de Santo Tirso, no norte do País, criou uma máscara, que filtra mais de 95% das bactérias, impermeável, respirável e reutilizável até 50 lavagens.

O equipamento de proteção individual foi testado em laboratório e o tecido é certificado pela Organização Mundial da Saúde, podendo passar a ser uma arma poderosa para combater a Covid-19, sobretudo numa altura em que este tipo de produtos continua a ser escasso no mercado.

Para ser comercializada, a máscara precisa, ainda, de receber certificação do Infarmed, mas o processo já está a correr.

Além de criar um produto que pode salvar vidas, a ProtectOthers, a empresa sediada no Vale do Ave que produz as máscaras, está a salvar outras fábricas e postos de trabalho, uma vez que já recrutou, para esta missão, centenas de trabalhadores que, se não fosse desta maneira, estariam desempregados.

A Direção Geral da Saúde emitiu, recentemente, um parecer que aconselha o uso de máscara generalizado em espaços públicos fechados.