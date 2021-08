À medida em que o país se aproxima, semana após semana, da meta dos 70% da população totalmente vacinada contra a covid-19 (atualmente estamos nos 66%), os especialistas debatem o timing do fim do uso obrigatório de máscara na rua.

O virologista Pedro Simas defende que não é precoce pôr fim ao uso obrigatório de máscara no exterior e considera mesmo que a medida já podia ter sido levantada.

O confinamento e as medidas de restrição deviam estar ligadas à eficácia que essa percentagem de vacinação tem na sociedade, como níveis internamentos e o que estamos a ver é que há cada vez mais um decréscimo", começa por explicar.

O especialista frisa que a taxa de infeção nunca vai desaparecer e que esta é importante para manter o equilíbrio endémico.

Em Portugal estamos com números muito estáveis e estamos numa fase em que podemos retirar as máscaras pelo menos no exterior", frisou, apontando que "até podíamos tê-lo feito antes".

Por sua vez, Ricardo Baptista Leite admite que considerar a medida neste momento em particular faz-lhe "alguma confusão".

Os 70% são um número artificial. Ninguém consegue afirmar que há imunidade de grupo atingindo este valor", começa por referir.

O médico dá o exemplo do Reino Unido, que levantou as restrições de uma só vez, tendo-se verificado "um crescimento substancial que resultou de uma medida errada".

Baptista Leite defende que, do ponto de vista de saúde pública, "percebendo que a imunidade particularmente para os grupos mais vulneráveis diminui significativamente a partir dos seis a oito meses após o início da vacinação, devemos ter medidas incrementais de levantamento de restrições".

O ano passado vimos que o regresso às aulas iniciou um caminho de crescimento de casos que só terminou em fevereiro deste ano. Nós vemos as projeções que apontam para algo semelhante para este ano", alertou.

Portugal está prestes a atingir a meta dos 70% da população vacinada, que foi estabelecida pelo Governo para deixar cair o uso obrigatório de máscara na rua. A garantia foi dada pelo coordenador da task force para a vacinação contra a covid-19, o vice-almirante Gouveia e Melo.

No entanto, só em setembro vai ser decidido se deixa de ser obrigatória a máscara na rua. A decisão tem de passar pelo Conselho de Ministros, que só se realiza na próxima semana, e ficará ainda nas mãos do Parlamento, depois de avaliar os dados epidemiológicos e de vacinação no país.