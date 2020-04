A Direção-Geral da Saúde emitiu esta segunda-feira uma norma sobre o "uso de máscaras na comunidade", referindo que "é de considerar o uso de máscaras por todas as pessoas que permaneçam em espaços interiores fechados com múltiplas pessoas, como medida de proteção adicional ao distanciamento social, à higiene das mãos e à etiqueta respiratória".

A DGS começa por esclarecer que há três tipos de máscaras: respiradores ((Filtering Face Piece, FFP) para profissionais de saúde, máscaras cirúrgicas, que previnem a transmissão de agentes infeciosos, e as "máscaras não-cirúrgicas, comunitárias ou de uso social, dispositivos de diferentes materiais têxteis, destinados à população geral, não certificados".

Na Europa, países como Reino Unido, Bélgica, Itália e Suécia privilegiam as medidas de distanciamento social, etiqueta respiratória e higiene das mãos, não recomendando o uso generalizado de máscaras na comunidade", assinala a DGS. "Por outro lado, países como Espanha (Catalunha), Alemanha e França sugeriram, recentemente, o uso de máscaras caseiras ou a utilização pontual de máscaras em locais com múltiplas pessoas. Países como a Lituânia, Áustria, República Checa, Eslováquia e Bulgária recomendam o uso generalizado de máscaras na comunidade", explica a norma das autoridades de saúde.

A DGS sublinha que a eficácia da utilização generalizada de máscaras pela comunidade não está provada mas que, "perante a emergência de uma doença nova, a evidência vai evoluindo a cada momento e é afirmada num modelo colaborativo de experiências".

Assim, indica a norma da DGS, "aplicando-se o princípio da precaução em saúde pública, é de considerar o uso de máscaras por todas as pessoas que permaneçam em espaços interiores fechados com múltiplas pessoas, como medida de proteção adicional ao distanciamento social, à higiene das mãos e à etiqueta respiratória". Entre estes espaços encontram-se, nomeadamente, "supermercados, farmácias, lojas ou estabelecimentos comerciais, transportes públicos, etc"., esclarece a DGS.

A autoridade portuguesa da saúde indica que o Centro Europeu de Controlo de Doenças (ECDC) considera que ainda não existe prova científica que permita emitir recomendação a favor ou contra a utilização das máscaras não cirúrgicas ou comunitárias pela população.

Assim, por forma a garantir a priorização adequada da utilização de máscaras cirúrgicas, as máscaras não cirúrgicas (comunitárias ou de uso social)

podem ser consideradas para uso comunitário nas situações aqui identificadas", sublinha a DGS.

Na mesma norma, sublinha-se ainda que "a DGS e o Infarmed, em conjunto com a ASAE, o IPQ (Instituto Português da Qualidade) e o CITEVE (Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal) e diversos peritos, estão a concluir a definição das especificações técnicas das máscaras não cirúrgicas, comunitárias ou de uso solidário, e os seus mecanismos de certificação".

De sulinhar que, até ao momento, e seguindo as orientações da DGS, só é recomendado o uso de máscaras cirúrgicas a todos os profissionais de saúde, pessoas com problemas respiratórios e pessoas que entrem e circulem em instituições de saúde. Devem ainda usar máscara cirúrgica sempre que saiam de casa "as pessoas mais vulneráveis, nomeadamente idosos (mais de 65 anos de idade), com doenças crónicas e estados de imunossupressão".