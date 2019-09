O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) pediu a intervenção do primeiro-ministro face às alegadas represálias impostas pelos patrões aos trabalhadores que aderiram às greves, ameaçando recorrer a instâncias europeias, caso a situação se mantenha.

As represálias […] vão desde trabalhadores afetos a um serviço através do qual iniciam a sua jornada de trabalho a cerca de 10 quilómetros de casa, pelo facto de terem sido ativos no período de greve. Além disto, temos colegas que há mais de 10 anos faziam apenas o serviço de matérias perigosas e, após o período de greve, foram colocados ao serviço de outras matérias”, afirmou hoje o presidente do SNMMP, Francisco São Bento, em declarações à Lusa.