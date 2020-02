O fotógrafo de arquitectura João Morgado recebeu esta quinta-feira o prémio Citation Award, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Morgado foi premiado pela fotografia da Piscina das Marés, obra icónica do arquiteto Álvaro Siza Vieira, em Leça da Palmeira, Matosinhos.

O galardão foi atribuído pela Associação Americana dos Arquitetos e o anúncio foi feito numa cerimónia que escolheu as 15 fotografias de arquitetura mais apelativas do mundo.

A fotografia já tinha dado a João Morgado um prémio no ARCAID Awards, onde o português foi distinguido na categoria "Sentido do Espaço".



João Morgado, 35 anos, natural de Cascais, mas a viver em Vila do Conde, foi considerado em 2015, pela revista americana Top Teny, um dos dez melhores fotógrafos de arquitetura do mundo.



Regressado há pouco tempo do México e de Nova Iorque, onde esteve a fotografar duas obras de Álvaro Siza Vieira, o fotógrafo diz sentir-se orgulhoso "com mais este reconhecimento que acaba por prestigiar o que de melhor se faz na Arquitetura em Portugal".



A concurso estavam mais de 300 fotografias de todo o mundo, tendo a fotografia da Piscina das Marés alcançado um lugar entre as melhores.