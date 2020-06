A GNR, através da Unidade de Controlo Costeiro, apreendeu esta manhã 2.700 quilos de sardinhas em Matosinhos, distrito do Porto, num valor estimado de 16.200 euros, adiantou.

No âmbito desta operação, que decorreu no recinto do porto de pesca de Matosinhos e zona envolvente, foram identificados dois pescadores, de 54 e 55 anos, por infração ao transbordo de pescado e excesso de captura, sublinhou esta força policial, em comunicado.

A infração do transbordo de pescado é punida com uma coima entre os 250 e 25.000 euros e a de excesso de captura entre os 600 e 37.500 euros, revelou.

O pescado apreendido foi sujeito a verificação higiossanitária, tendo sido vendido em lota 1.080 quilos e doados 1.620 quilos a instituições de solidariedade social da região Norte, referiu a GNR.

Na nota, esta força policial recordou que a sardinha é um “recurso de interesse estratégico” que deve ser explorado de modo a garantir, a longo prazo, a sustentabilidade ambiental, económica e social da pescaria.