A Unidade de Controlo Costeiro da GNR apreendeu hoje na Doca Pesca de Matosinhos 2.565 quilos de sardinha proveniente de Espanha, com o valor presumível de 12.825 euros, que doou a instituições, revelou fonte policial.

A ação decorreu no âmbito de uma ação de fiscalização dirigida ao transporte e comércio de pescado no recinto da Doca Pesca em Matosinhos, tendo os militares detetado sardinha oriunda de Espanha sem documentação válida que garantisse a rastreabilidade daquela espécie”, refere um comunicado do Destacamento de Controlo Costeiro de Matosinhos, da GNR.