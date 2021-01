Um incêndio que deflagrou esta quinta-feira pelas 06:50 estava, uma hora depois, a destruir uma carpintaria em Leça do Balio, Matosinhos, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

De acordo com a fonte, a carpintaria, localizada na Rua de Gatões, em Leça do Balio, está “totalmente tomada pelas chamas”.

No local estão 19 operacionais, auxiliados por seis viaturas, de quatro corporações da zona.