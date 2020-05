Um juiz de instrução decretou prisão domiciliária para um condutor que protagonizou na terça-feira uma fuga à PSP em ruas do Porto e que acabou detido após embater num carro da Polícia Municipal, disse esta quinta-feira fonte judicial.

Já a PSP detalhou que o condutor envolvido na fuga, um homem de 35 anos residente em Paredes, conduzia sem carta e acrescentou que na viatura foram encontradas diversas ferramentas, bem como três gazuas, “objetos que foram apreendidos por suspeita de serem utilizados na prática de ilícitos criminais”.

Na viatura seguia um segundo homem, de 32 anos, que foi constituído arguido.

A PSP explicou que os dois homens estavam em liberdade condicional e “referenciados pela prática de diversos ilícitos criminais”.

Tudo começou, segundo a versão policial, quando o condutor desobedeceu a uma ordem de paragem, pouco depois das 23:00 de terça-feira, durante uma operação desenvolvida na Avenida AEP por efetivos da Divisão de Investigação Criminal da PSP.

Ignorou as indicações policiais para imobilização do veículo e colocou-se em fuga a grande velocidade, percorrendo diversas artérias, desobedecendo a regras e sinais de trânsito e não tomando as devidas precauções de segurança rodoviária”, relatou a PSP.