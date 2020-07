O Instituto de Ciências da Terra da Universidade de Évora (UÉ) registou a maior intensidade de precipitação no período de uma hora, na terça-feira, na cidade alentejana, com cerca de 38 milímetros em 45 minutos.

Segundo divulgou esta quinta-feira a UÉ, o udómetro do Instituto de Ciências da Terra (ICT), instalado no Colégio Luís António Verney, registou nesse dia "a maior intensidade de precipitação no período de uma hora desde que foi instalado, em 2007".

A UÉ adiantou que, na terça-feira ao final da tarde, no espaço de apenas 45 minutos, foi registada na cidade uma precipitação de 38,805 milímetros (mm) de precipitação.

Até esse dia, sublinhou a academia alentejana, os valores mais elevados de precipitação horária registados nesta estação eram de 28,059 mm (em 04 de novembro de 2012) e 21,691 mm (em 22 de abril de 2014).

A equipa de técnicos e investigadores do ICT, constituída por Rui Salgado, Miguel Potes, Flávio Couto, Gonçalo Rodrigues, Samuel Bárias e Ana Lourido, referiu que "não há nenhum registo, nesta estação, de precipitação superior a 10 mm numa hora nos meses de julho e agosto".

Entre as 19:26 e as 19:55, precisou a UÉ, a precipitação acumulada foi de 37,6 mm, ou seja, a intensidade de precipitação foi de 75,2 mm/hora, o que permite classificar este evento como de precipitação violenta, o nível mais elevado da classificação da intensidade da precipitação.

Aludindo a dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que indicam que em julho a precipitação média mensal em Évora é de 8.6 mm, a universidade realçou que a chuva acumulada na terça-feira, entre as 19:00 e as 20:00, "foi quase cinco vezes mais elevada do que a normal para todo o mês de julho".

Este fenómeno meteorológico teve origem numa depressão isolada em altitude, também conhecido por gota fria ou por 'cut-off', que se forma a partir de uma perturbação da corrente de oeste nas proximidades do jato polar", acrescentou.

Na terça-feira, a chuva acompanhada por trovoada que atingiu a cidade de Évora provocou mais de 60 inundações, a maioria em habitações, quedas de árvores e duas pessoas tiveram que ser resgatadas de zonas inundadas.