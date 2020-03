Cerca de 1.800 ocorrências foram registadas em Portugal continental entre quarta-feira e as 12:00 horas desta quinta-feira devido ao mau tempo.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Viseu são os mais afetados, segundo informa a Proteção Civil.

Acompanhe aqui os desenvolvimentos da Depressão "Elsa" ao minuto.

Várias pessoas têm partilhado nas diferentes redes sociais as suas experiências com a depressão “Elsa”.

Miguel Soares partilhou um vídeo onde mostra as inundações na Avenida Luísa Todi, em Setúbal.

Luís Miguel Coelho registou em vídeo as cheias no Algarve, a partir de Queda do Vigário.

Um vídeo publicado no Facebook mostra um motociclista, que tentava atravessar com dificuldade a Ponte 25 de Abril, durante a depressão "Elsa", a ser auxiliado pelos condutores que passavam no mesmo tabuleiro.

Ricardo Moreira partilhou um vídeo no Instagram onde mostra o rebocador "Aquiles" a enfrentar a tempestade no porto de Leixões.

Na vila das Taipas, em Guimarães, o cenário é de vários estragos depois de uma noite de tempestade que colocou a região às escuras desde as 02:00 horas.