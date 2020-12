A Proteção Civil dos Açores alertou esta quarta-feira para as previsões de agitação marítima a partir de quinta-feira nas ilhas dos grupos Ocidental e Central, que vão estar sob aviso meteorológico amarelo.

No comunicado divulgado, a Proteção Civil refere que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu aviso amarelo para as ilha do grupo Ocidental (Flores e Corvo) devido a agitação marítima, com ondas de noroeste de seis a sete metros, no período entre as 12:00 (hora local, 13:00 em Lisboa) de quinta-feira e as 00:00 de sábado.

Para o grupo Central (Terceira, São Jorge, Pico, Graciosa e Faial) o aviso amarelo vai vigorar entre as 18:00 de quinta-feira e as 00:00 de sábado, já que as previsões apontam também para ondas de noroeste de seis a sete metros.

O aviso amarelo é emitido em casos de "situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica", de acordo com o IPMA.

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores recomenda que sejam tomadas medidas de autoproteção, nomeadamente o reforço das amarrações das embarcações ou que sejam mudadas para local seguro, e pede especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas, recomendando ainda que a população se afaste de áreas baixas junto à costa.

Estão desaconselhadas atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos ou passeios à beira-mar.

Também a Capitania do Porto de Santa Cruz das Flores e a Capitania do Porto da Horta chamam a atenção para a possibilidade de agravamento das condições de mar nestas ilhas.

A comunidade marítima deve adotar medidas de precaução e proteção, evitando as áreas de maior exposição à ondulação, verificando e reforçando a amarração, ou preferencialmente varando em lugar seguro as suas embarcações. A população em geral não deve frequentar as zonas costeiras, em especial as expostas à agitação marítima", lê-se no comunicado assinado pelo capitão do Porto da Horta e do Porto de Santa Cruz das Flores, Paulo Rafael da Silva.