A capitania do Funchal emitiu esta quarta-feira um aviso de vento forte e outro de mau tempo para o mar da Madeira, recomendando que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.

Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo”, lê-se na informação divulgada pela autoridade marítima regional, que tem por base as informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).