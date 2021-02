O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou sob aviso laranja 13 dos 18 distritos de Portugal Continental, incluindo toda a costa do país, devido ao mau tempo.

O aviso laranja deve-se sobretudo à precipitação, embora nos distritos mais a norte, Porto, Braga e Viana do Castelo, se deva também ao vento e à agitação marítima.

Sob aviso amarelo encontram-se os restantes distritos - Évora, Portalegre, Castelo Branco, Guarda e Bragança -, assim como as ilhas dos arquipélagos da Madeira e dos Açores.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), que tinha os 18 distritos do continente sob alerta amarelo, passou Lisboa e Setúbal a laranja até às 21:00, devido a "chuva forte e persistente nas próximas horas" e também ao "risco de inundações", de acordo com a mensagem de telemóvel enviada aos cidadãos.

A situação de alerta amarelo em todo o país vai manter-se depois até às 13:00 de domingo.

O aviso laranja indica situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para hoje chuva, vento e agitação marítima forte: chuva, por vezes forte, no litoral Norte e Centro, estendendo-se ao restante litoral oeste a partir do final da manhã, e gradualmente às restantes regiões; vento moderado a forte (30 a 50 km/h) do quadrante sul, por vezes com rajadas até 90 km/h, podendo atingir os 100 km/h no litoral Norte, e forte (40 a 55 km/h) nas terras altas, com rajadas até 110 km/h.

Capitania do Douro alerta para risco de cheias nas zonas ribeirinhas do Porto

O rio Douro poderá galgar as margens e inundar as zonas ribeirinhas do Porto, nomeadamente o Postigo do Carvão e Cais do Ouro, devendo a população tomar precauções, disse hoje à Lusa o comandante da capitania.

Tal como aconteceu há 15 dias, Rui Santos Amaral disse que as águas do rio podem subir mais do que o normal, galgando as margens do rio devido à chuva intensa, mas sem atingir a zona de Miragaia.

“Lá para segunda ou terça-feira poderemos ter uma situação em tudo idêntica àquela que tivemos há 15 dias [quando o Douro galgou as margens na Ribeira do Porto]”, disse.

Nessa altura, relembrou, as águas atingiram o Postigo do Carvão, na Ribeira, e o Cais do Ouro, mas não Miragaia.

A perspetiva de o rio transbordar hoje decorre da previsão de chuva forte e persistente na generalidade da bacia hidrográfica do Douro ao longo de hoje e amanhã, bem como do agravamento do estado do mar, com a consequente dificuldade na capacidade de escoamento na zona da foz do Douro, afirmou o capitão.

A eventualidade levou o Centro de Previsão e Prevenção de Cheias do Douro, uma estrutura que funciona junto da Capitania, a ativar o nível laranja de alerta de cheias para a albufeira de Carrapatelo e amarelo para o Estuário, bem como para as albufeiras de Crestuma, Bagaúste, Valeira, Pocinho e Torrão desde as 12:00 de hoje.

Rui Santos Amaral referiu que, ao longo do fim de semana, vão monitorizar a situação e, se for caso disso, elevar o alerta.

“As albufeiras vão encher e essa água, mais cedo ou mais tarde, vai chegar cá [zona ribeirinha do Porto], mas leva alguns dias”, sublinhou.

De acordo com o aviso à população da Proteção Civil do Porto, a “possibilidade de inundação por transbordo de linhas de água nas zonas historicamente mais vulneráveis” ocorre durante a preia-mar de hoje às 21:21 e nas de domingo às 10:04 e às 22:49.