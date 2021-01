O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) registou hoje, "na sequência da chuva e ventos intensos que se estão a fazer sentir no arquipélago", 13 ocorrências, maioritariamente quedas de árvores e inundações.

As ocorrências, indicou à agência Lusa fonte da Proteção Civil, dividem-se entre as ilhas de São Miguel (nove), Terceira (três) e Faial (uma).

Em São Miguel, houve cinco ocorrências no concelho de Ponta Delgada, três na Ribeira Grande e uma no Nordeste.

"As situações dizem respeito a quedas de árvores, inundações (em habitações, uma num restaurante e outra numa via) e à queda de elementos de suporte de uma obra", diz a autoridade.

Na Terceira, foram registadas três ocorrências, duas relacionadas com quedas de árvores e uma inundação, todas no concelho de Angra do Heroísmo.

No Faial, foi registada uma inundação de uma via por galgamento do mar.

O mau tempo que se verifica no arquipélago levou hoje à interrupção e adiamento do jogo de futebol entre o Santa Clara e o Benfica.