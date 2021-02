A autoridade de proteção civil emitiu, esta segunda-feira, um aviso devido ao mau tempo previsto para as próximas 24 horas.

Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), esta segunda-feira, vai ser marcada por precipitação intensa nas regiões Norte e Centro, vento forte, queda de neve, sobretudo na Serra da Estrela, e agitação marítima na costa ocidental.

O período mais crítico deverá ocorrer entre as 00:00 e as 12:00 de terça-feira.

Na terça-feira, as regiões Norte e Centro vão ser as mais afetadas pelo mau tempo, onde se prevê trovoada, aliada à queda de granizo ou chuva forte e persistente. Deverá registar-se também vento com rajadas fortes, que podem chegar até 110 km/h nas terras altas.

A queda de neve também vai manter-se, em especial na Serra de Estrela-Torre, bem como, a agitação marítima forte ao longo da costa ocidental.

Na região Sul, a precipitação local excessiva e persistente dos últimos dias poderá provocar cheias e inundações face à subida da altura do caudal dos rios e ribeiras. O risco é acrescido no vale do rio Sorraia, com submersão de pontes no concelho de Mora, galgamento da margem esquerda do rio em Coruche, com vigilância em relação à vila, e submersão de estradas, e submersão de estradas e também no Algarve.

As previsões do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) indicam que, na terça-feira, haverá chuva forte e persistente nas zonas montanhosas do Norte e do Centro, sendo o período mais critico entre as 00:00 e as 12:00, queda de neve acima de 1.400 metros de altitude, nomeadamente na Serra da Estrela, descendo gradualmente a cota para mil metros nas regiões Norte e Centro, em especial na Serra da Estrela e no extremo Norte.

O vento soprará até 45 km/h do quadrante oeste, com rajadas até 80 km/h, em especial no litoral, podendo chegar aos 55 km/h e com rajadas até 110 km/h nas terras altas, prevendo-se a persistência destas condições durante um longo período de tempo, com ligeiro desagravamento durante a manhã no Norte e Centro e durante a tarde na região Sul.

As rajadas de vento poderão atingir os 70 km/h, em especial no litoral, e os 90 km/h nas terras altas, até ao início da manhã de terça-feira.

Deverá ser mantida a vigilância sob as bacias do Tejo, Douro, Vouga e Mondego”, alerta o comunicado da ANEPC.

Devido às condições meteorológicas descritas, o piso rodoviário estará escorregadio, pode haver cheias rápidas nas zonas urbanas e em estruturas urbanas subterrâneas com deficiente drenagem e em locais historicamente mais vulneráveis e quedas de ramos ou árvores.

Nas estradas, os condutores devem reduzir a velocidade e evitar a circulação em vias afetadas pela acumulação de neve. Sendo preferencial, que os portugueses optem por cumprir o dever geral de recolhimento domiciliário, em vigor, e evitem conduzir sob condições climatéricas adversas.

Todos os cidadãos que tenham imperiosamente de se descolar devem adotar medidas de segurança suplementares:

verificar o estado dos pneus e respetivas pressões

transportar e utilizar as correntes de neve nos veículos

assegurar o abastecimento de combustível em níveis que permitam percorrer trajetos alternativos ou a permanência do veículo em funcionamento por longos períodos de tempo, em caso de retenção nas vias afetadas

garantir que os sistemas de aquecimento dos veículos se encontram em bom estado de funcionamento

providenciar alimentos adequados em quantidade e características, assim como medicamentos, de acordo com o número e tipologia de ocupantes dos veículos

É ainda imperativo evitar atravessar zonas inundadas, de modo a precaver o arrastamento de pessoas ou viaturas.

Nas vias afetadas pela acumulação de água são desaconselhadas viagens com crianças, idosos ou pessoas com necessidades especiais e deve-se ter especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas.

Poderão ainda ocorrer inundações por transbordo de linhas de água, danos em estruturas suspensas, queda de ramos, árvores, ou postes elétricos.

Haverá ainda uma sensação térmica desconfortável devido à conjugação da temperatura mínima baixa e do vento, em especial nas terras altas.

Assim, a ANEPC recomenda que sejam desobstruídos os sistemas de escoamento das águas pluviais e retirados objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos ao escoamento das águas.