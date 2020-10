A Proteção Civil anunciou esta segunda-feira que cinco distritos vão estar sob aviso vermelho na terça-feira por causa da "chuva forte e persistente".

Os distritos sob aviso vermelho na terça-feira são Lisboa, Setúbal, Portalegre, Santarém e Castelo Branco.

Em conferência de imprensa realizada esta segunda-feira, a Proteção Civil indicou que existe uma maior probabilidade de inundações e de cheias rápidas em zonas urbanas e que a população deve estar alerta para a queda de infraestruturas e o derrame de árvores como consequência do vento forte com rajadas que podem chegar aos 130 km/h.

Assim, a população é aconselhada a evitar zonas historicamente de risco de cheias, a realizar a manutenção das sarjetas e a fixar qualquer objeto que se possa soltar devido ao vento.

A Proteção Civil afirma ainda que não foram registadas quaisquer ocorrências de relevo.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), os distritos de Viana do Castelo, Porto, Aveiro, Braga, Vila Real, Bragança, Viseu, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Leiria, Santarém, Portalegre, Setúbal e Lisboa vão estar sob aviso laranja entre as 15:00 e as 03:00 de terça-feira devido à previsão de chuva forte e persistente e vento forte.

O aviso vermelho corresponde a uma situação meteorológica de risco extremo. Nesta situação, o IPMA recomenda que as pessoas se mantenham ao corrente da evolução das condições meteorológicas e sigam as orientações da proteção civil.

O IPMA colocou também a ilha da Madeira sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte de sudoeste com rajadas até 130 km/h até às 00:00 de terça-feira, passando depois a laranja até às 18:00.

O IPMA colocou também hoje as ilhas Graciosa, S. Jorge, Faial, Pico e Terceira (grupo central dos Açores) sob aviso amarelo devido à previsão de precipitação forte, podendo ser acompanhada de trovoada entre 00:00 e as 20:00 de terça-feira.

Sob aviso amarelo estão também as ilhas do Corvo e Flores (grupo ocidental) por causa do vento forte até às 00:00 de terça-feira.

Percursos pedestres encerrados na Madeira

Os percursos pedestres na Madeira, conhecidos por levadas e muito procurados para passeios por residentes e visitantes, estão encerrados devido às más condições atmosféricas na região, que está sob aviso meteorológico laranja para precipitação forte, foi anunciado.

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) procedeu ao encerramento dos percursos pedestres recomendados na região enquanto vigorar o aviso meteorológico laranja emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)”, pode ler-se na informação divulgada pela Secretaria do Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas.

A ilha da Madeira dispõe de 30 percursos pedestres recomendados, existindo outros três no Porto Santo.

A nota acrescenta que está igualmente fechada ao público a Quinta do Santo da Serra, na zona alta do concelho de Santa Cruz, município contíguo a leste do Funchal, “como medida preventiva”.

O IPMA colocou as costas norte e sul, as zonas montanhosas da Madeira e a ilha do Porto Santo sob aviso até às 09:00 de terça-feira devido às previsões de “chuva temporariamente forte, por vezes em regime de aguaceiros, que podem ser acompanhados de trovoada”, e vento forte com rajadas até aos 100 quilómetros horários.

Nas zonas montanhosas, estas pode ser de até 130 quilómetros/hora.

Devido às condições meteorológicas adversas, a capitania do Porto do Funchal também emitiu um aviso de mau tempo para a zona marítima, recomendando que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.

A Porto Santo Line, empresa concessionária do Lobo Marinho, navio que efetua as ligações entre as ilhas da Madeira e Porto Santo, cancelou as viagens programadas para domingo e segunda-feira, considerando que estavam postas “em causa a segurança do barco e dos passageiros”.

Apesar do mau tempo, não existem situações de danos graves a registar até ao final desta manhã pelas autoridades regionais.