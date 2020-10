O mau tempo provocado pela depressão Bárbara já provocou 654 ocorrências e mobilizou 2200 operacionais em todo o país, avançou esta terça-feira o ministro da Administração Interna.

Eduardo Cabrita explicou ainda que o horário de maior perigo situa-se entre o meio-dia e as 18:00 desta terça-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera, avança o ministro, enviou um alerta de risco de inundações, "fundamentalmente no centro e sul do país", sendo que esse aviso foi mimetizado pela Proteção Civil que entre segunda e terça-feira enviou sete milhões de SMS's.