A circulação do Metro do Porto na Linha Laranja (F) está interrompida em ambas as vias entre as estações da Levada e de Baguim, em Gondomar, devido à queda de uma árvore, adiantou esta sexta-feira à Lusa fonte da empresa.

A reparação dos estragos provocados pela árvore, que caiu sobre a via na zona de Rio Tinto, será uma operação bastante demorada, não havendo uma previsão exata para a retoma da circulação”, sublinhou, numa informação escrita à Lusa.

A Metro do Porto disponibiliza um serviço de transporte alternativo em autocarro com paragem nas estações Levada, Rio Tinto, Campaínha e Baguim, referiu.

Contactada pela Lusa, fonte da empresa referiu que a árvore, de grande porte, caiu sobre a via às 11:48.

A queda da árvore provocou estranhos em catenárias e destruiu braços de suspensão das catenárias, acrescentou a fonte.