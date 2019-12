A depressão "Elsa" faz-se sentir esta quarta-feira em Portugal continental. As autoridades prevêm problemas nas próximas 48 horas, com destaque para cheias rápidas, inundações, deslizamento de terras e queda de árvores.

As recomendações da Proteção Civil:

não se aproximar do mar

não ter comportamentos de risco junto da costa

não estacionar junto à orla marítima

Além do agravamento do estado do mar, a tempestade traz chuva e vento forte, além de neve nas terras altas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou 13 distritos sob aviso laranja. Os alertas especiais da Proteção Civil prolongam-se até quinta-feira.

Os efeitos da depressão "Elsa" também passam pelos Açores e pela Madeira.