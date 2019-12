Mais de mil pessoas foram impedidas de embarcar nos respetivos voos nos Açores. As fortes rajadas de vento que se fazem sentir no arquipélago estão a levar ao cancelamento de vários voos.

O tráfego aéreo no arquipélago açoriano está muito complicado devido ao mau tempo causado pela depressão Elsa. Os voos mais afetados são as ligações com os grupos central e ocidental. Só nos voos entre ilhas, 253 passageiros tiveram de ficar em terra. A estes juntam-se 736 pessoas que não embarcaram em voos da SATA Internacional durante a manhã.

Números referentes, exclusivamente a esta quinta-feira. Também ontem, quarta-feira, 480 passageiros não puderam viajar de avião. Ainda assim, ainda há vários voos agendados para esta tarde, que podem vir a ser cancelados. Este é para já o efeito mais imediato do mau tempo nos Açores, consequência da depressão Elsa.