O mau tempo que se está a registar nos Açores, devido à passagem da depressão Júlia, está a afetar as ligações aéreas e obrigou ao encerramento a toda a navegação do Porto das Lajes do Pico.

O porta-voz da companhia aérea açoriana SATA disse à agência Lusa que esta manhã foi cancelado o voo Terceira/Ponta Delgada/Terceira, com 65 passageiros, bem como a ligação Lisboa/Horta/Lisboa, da Azores Airlines, com 198 passageiros.

O mau tempo obrigou ainda o voo da Azores Airlines Boston/Ponta Delgada, com 207 passageiros a bordo, a divergir para Lisboa, acrescentou António Portugal.

Também a Autoridade Marítima emitiu um comunicado a informar que, por causa do mau tempo, o Porto das Lajes do Pico está encerrado a toda a navegação.

O vice-presidente da Proteção Civil dos Açores, Osório Silva, disse à Lusa que, até ao momento, há apenas o registo de duas ocorrências, nomeadamente a queda de duas árvores na Praia da Vitoria, ilha Terceira, situação já ultrapassada.

A depressão Júlia está a influenciar o tempo nos Açores, estando previsto para esta quarta-feira vento com rajadas que poderão ultrapassar os 100 quilómetros por hora, havendo ainda previsões de agitação marítima com ondas que poderão ultrapassar os oito metros de altura significativa.

A direção regional do Ambiente, através do Parque Natural de Ilha de São Miguel, informou esta manhã, em comunicado, que o Monumento Natural da Caldeira Velha, na Ribeira Grande, em São Miguel, estará encerrado hoje devido ao agravamento das condições meteorológicas.

A sua reabertura está prevista para quinta-feira.