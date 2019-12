O Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, foi afetado pela depressão Elsa que assola o país e vais estar fechado "nos próximos tempos", disse, esta quinta-feira à Lusa fonte oficial da Fundação EDP.

"O MAAT foi afetado pelo mau tempo", disse a fonte, adiantado que se vai proceder à avaliação dos estragos.

Relativamente aos danos, a mesma fonte referiu que a estrutura da entrada do museu foi afetada, sem adiantar mais detalhes. A reportagem da TVI no local pode verificar que parte da estrutura cedeu, por causa do vento.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou a população para o agravamento das condições meteorológicas, com precipitação forte e persistente, vento forte nas terras altas e agitação marítima forte em toda a costa.

A Proteção Civil alertou também para a possibilidade de "inundações rápidas em meio urbano, por acumulação de águas pluviais ou insuficiências dos sistemas de drenagem", e "inundações por transbordo das linhas de água nas zonas historicamente mais