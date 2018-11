A capitania do porto do Funchal emitiu hoje um aviso de agitação marítima forte para os mares da Madeira, recomendando que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo do arquipélago.

De acordo com a informação divulgada pela autoridade marítima regional que tem por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso está em vigor até às 06:00 de sexta-feira.

O vento será de norte “moderado”, a visibilidade “boa a moderada”, refere a capitania.

Quanto à ondulação, na parte norte da ilha da Madeira será de norte/noroeste com ondas de quatro metros, diminuindo para três metros a partir do final da tarde, sendo de sudoeste de um metro.

Devido a estas condições, a capitania recomenda que “na Costa Norte, os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo”.