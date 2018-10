A autoridade marítima determinou hoje o fecho dos portos da ilha do Corvo e das Flores, nos Açores, devido às condições meteorológicas, nomeadamente no que refere ao estado do mar.

Em comunicado, o capitão do porto de Santa Cruz das Flores, Paulo Rafael da Silva, informa o fecho a toda a navegação dos portos da Casa, na ilha do Corvo, a mais pequena dos Açores, das Poças, em Santa Cruz, das Flores e das Lajes das Flores também naquela ilha do grupo ocidental do arquipélago.

Também hoje a Proteção Civil dos Açores emitiu um comunicado a alertar que as ilhas de Santa Maria e São Miguel, no grupo oriental, vão manter-se até às 21:00 sob aviso amarelo, devido às previsões de chuva forte e trovoada, recomendando medidas de autoproteção para estas situações.