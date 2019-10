O Plano Regional de Emergência de Proteção Civil dos Açores foi desativado às 17:00 locais (18:00 em Lisboa), tendo sido registadas 255 ocorrências na sequência da passagem do furacão “Lorenzo”, anunciou esta quarta-feira a Proteção Civil local.

“Resolvemos desativar o Plano Regional de Emergência de Proteção Civil pelas 17:00”, adiantou o presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, o coronel Carlos Neves, numa conferência de imprensa, em Angra do Heroísmo,

O coronel adiantou que as autoridades prosseguiram ao realojamento de 53 pessoas de forma "célere".

A Proteção Civil evacuou também, por precaução, 50 pessoas nas Lajes do Pico “que, após a situação ser avaliada, irão por certo regressar rapidamente a suas casas”, informaram as autoridades.

Agradecendo a ação dos bombeiros, das forças armadas e das forças de segurança, o Coronel Carlos Neves salientou que não foram registados feridos nem mortes em consequência do furacão “Lorenzo”.

As situações mais dramáticas foram sentidas na zona da Feteira, no município das Lages do Pico e no porto das Lajes das Flores, que ficou completamente destruído pelas ondas que partiram o molhe e arrastaram contentores e embarcações.

“Não tínhamos capacidade para impedir os estragos”, afirmou o coronel.

Questionado sobre o levantamento final em termos de prejuízos, o Coronel respondeu que “deve demorar 2, 3 ou 4 dias para fazer a avaliação dos estragos”. Adianta também que a “vida das pessoas pode correr com condições satisfatórias de segurança”.

Foram registadas falhas numa conduta de água no município de Velas em S. Jorge, porém o fornecimento à população não foi afetado.

A Proteção Civil salientou também as falhas que aconteceram no fornecimento de energias em todas as ilhas, afirmando que a situação está normalizada, exceto nas ilhas do Pico, Flores e S. Jorge.

O maior número de meios foi direcionado para o Pico, no entanto, como o furacão se dirigiu mais a Este, as equipas foram reorientadas para as Flores.

O coronel afirmou ainda que, “nos últimos vinte e poucos anos, este furacão foi dos mais fortes”.

Período crítico do “Lorenzo” já passou mas influência vai manter-se

O período crítico do furacão “Lorenzo” nos Açores terminou, mas durante o resto de quarta-feira ainda se vai sentir na região a sua influência em termos de agitação marítima e vento, disse à Lusa fonte do IPMA.

Vanda Costa, meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), referiu, cerca das 16:00 locais (17:00 em Lisboa), que os avisos vermelhos foram entretanto levantados e que “já se está numa fase de diminuição de todos os parâmetros”.

Segundo a especialista, “consoante o afastamento do 'Lorenzo’ do arquipélago, haverá diminuição do vento”, sendo que a agitação marítima “é a que leva mais tempo a diminuir”.

A região está também “fora do perigo gerado pela precipitação, por vezes forte”.

A meteorologista explicou que o grupo Oriental, composto pelas ilhas de São Miguel e Santa Maria, encontra-se esta tarde sob aviso laranja (o segundo mais grave), devido à agitação marítima, pelo menos até às 18:00 horas dos Açores.

No grupo Central (Faial, Pico, São Jorge, Graciosa e Terceira) também devido à agitação marítima, existe uma aviso amarelo até às 21:00, que se estende às ilhas das Flores e Corvo (grupo Ocidental).

Pessoas desalojadas no Pico poderão regressar a casa nas próximas horas

O vice-presidente da Câmara das Lajes do Pico, na ilha açoriana do Pico, disse hoje que as cerca de cem pessoas desalojadas, provisoriamente, por causa do furacão “Lorenzo” poderão regressar a casa “nas próximas horas”.

“As pessoas foram desalojadas por uma questão preventiva e não porque as suas casas tivessem algum dano. Podiam ter tido se a evolução do mar fosse sempre naquele ritmo, o que, felizmente, não aconteceu. Nas próximas horas poderão regressar” a casa, referiu à agência Lusa Nélson Macedo.

O governante explicou foram retiradas provisoriamente das Lajes do Pico 93 pessoas, das quais 50 foram encaminhadas para uma escola e as restantes ficaram em casa de familiares.

O autarca, que falava à Lusa pelas 16:30, explicou que a passagem do furacão “Lorenzo” apenas danificou uma habitação, mas que causou estragos em infraestruturas municipais, e em instalações balneares e de lazer.

O vice-presidente acrescentou que a tempestade originou algumas quebras de energia, entretanto normalizadas, mas que não afetou o abastecimento de água.

Agora há uma acalmia do mar, que esteve muito intenso durante a manhã e não há praticamente vento”, contou.

O presidente do PSD/Açores, Alexandre Gaudêncio, elogiou o que diz ter sido o "sentido de cooperação" dos açorianos e também o trabalho desenvolvido nas operações de Proteção Civil durante a passagem do furacão "Lorenzo".

"Os açorianos voltaram a demonstrar o seu excecional sentido de cooperação perante mais um momento de adversidade. Os açorianos seguiram à risca todos os cuidados a tomar em caso de mau tempo, garantindo assim que a passagem do furacão pelos Açores não provocasse quaisquer vítimas", afirmou Alexandre Gaudêncio, citado em nota de imprensa.

Vodafone diz que o serviço móvel afetado está "totalmente recuperado"

A empresa de telecomunicações Vodafone afirmou hoje que o seu serviço móvel foi afetado nas ilhas do Corvo, Flores, Faial, Pico e São Jorge devido à passagem do furacão “Lorenzo” pelos Açores, mas já está “totalmente recuperado”.

Em resposta à agência Lusa, a Vodafone salientou que os constrangimentos nestas ilhas açorianas ocorreram “maioritariamente devido a falhas de energia”.